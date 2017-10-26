Россию может помочь усилить влияние на КНДР, - Трамп

Трамп считает, что улучшение взамиотношений между Вашингтоном и Москвой помогло бы уладить конфликт с Северной Кореей, собственно как и диалог между нами и Китаем. Президент подчеркнул "особое" влияние в России в северо-восточном регионе.

Необходимо дружить с Россией, так как эта страна обладает ядерным оружием, а потому у нас могут образоваться хорошие отношения, однако на данный момент Кремль продолжает демонстрировать свою агрессивную геополитику и мы с этим не согласны, отметил хозяин Белого Дома.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил, что готов к любому сценарию развития событий с КНДР.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Трамп заявил, что не желает решать "ядерный" конфликт с КНДР военным путем.