17:28 26.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Канада поможет Украине реализовать реформу в сфере недропользования

Канада готова предоставить техническую помощь для реализации реформы в сфере недропользования. Об этом передает пресс-служба Минприроды.

Канада поможет Украине реализовать реформу в сфере недропользования

Отмечается, что во время встречи делегаций из провинции Альберта и Украины, стороны обсудили возможность поддержки реформы в сфере недропользования.

Полное реформирование законодательства в сфере недропользования является одним из приоритетных направлений деятельности Минприроды.

Реализация этой реформы позволит значительно повысить эффективность геологоразведочных работ и увеличит минерально-сырьевой потенциал, в результате приведет к улучшению инвестиционного климата в Украине.

Добавим, в ходе встречи стороны обсудили приоритеты реформы в сфере недропользования, которые разрабатывались при поддержке европейских экспертов, а также договорились о привлечении к этому процессу канадских экспертов.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", послы стран "Большой семерки" положительно оценивают принятый Украиной закона о медицинской реформе. Страны-участницы рассчитывают на его полную реализацию. Согласно документу, законодательство является значительным шагом вперед и призвано обеспечить улучшение медицинского обслуживания для всех украинцев, обеспечить эффективность от первичной до третичной медико-санитарной помощи и искоренить коррупцию.


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