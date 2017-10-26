Канада поможет Украине реализовать реформу в сфере недропользования

Канада готова предоставить техническую помощь для реализации реформы в сфере недропользования. Об этом передает пресс-служба Минприроды.
Отмечается, что во время встречи делегаций из провинции Альберта и Украины, стороны обсудили возможность поддержки реформы в сфере недропользования.
Полное реформирование законодательства в сфере недропользования является одним из приоритетных направлений деятельности Минприроды.
Реализация этой реформы позволит значительно повысить эффективность геологоразведочных работ и увеличит минерально-сырьевой потенциал, в результате приведет к улучшению инвестиционного климата в Украине.
Добавим, в ходе встречи стороны обсудили приоритеты реформы в сфере недропользования, которые разрабатывались при поддержке европейских экспертов, а также договорились о привлечении к этому процессу канадских экспертов.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", послы стран "Большой семерки" положительно оценивают принятый Украиной закона о медицинской реформе. Страны-участницы рассчитывают на его полную реализацию. Согласно документу, законодательство является значительным шагом вперед и призвано обеспечить улучшение медицинского обслуживания для всех украинцев, обеспечить эффективность от первичной до третичной медико-санитарной помощи и искоренить коррупцию.