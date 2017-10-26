Германия далека от нормальных отношений с Россией, - Штайнмайер

Есть еще раны, в частности, от аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, которые продолжают влиять на наши отношения. Об этом в четверг утром, 26 октября, по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

По его словам, на встрече они говорили о необходимости дальнейших переговоров, чтобы "найти выход из отрицательной спирали нынешних отношений".

Мы расстались с общей целью сделать все возможное, чтобы не только стабилизировать наши отношения, но и улучшить их, - пояснил Штайнмайер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Штайнмайер накануне встречи заявлял, что конфликт на Донбассе остается одним из главных камней преткновения в отношениях с Россией. Также сообщалось, что Штайнмайер и Путин обсудят реализацию минских соглашений.