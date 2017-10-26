ЕС отсрочит выход Британии по Brexit

Европейские чиновники категорически отказали премьеру Британии Трезе Мэй в определении периода выхода страны по Brexit на два года, и заявили, что переходный период по Brexit может быть ограничен лишь 20 месяцами. Скорее всего государство покинет союз не раньше 2020 года.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье считает, что главным "подводным камнем" для выхода страны с ЕС стал финансовый вопрос, сумму которого правительство Британии считает намеренно завышенной.

ЕС, вероятно, будет настаивать на том, чтобы Великобритания оставалась в общей политике в области рыболовства и внутренней безопасности.

Как сообщалось в " УРА-Информ", Брюссель требует от Великобритании выплатить ЕС более 52 млрд евро компенсации по процессу выхода из Евросоюза.