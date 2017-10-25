Новые детали о связях Трампа и Путина опубликовали в Washington Post

Экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии провели собственное расследование о возможных связях американского лидера Дональда Трампа с Россией.
Об этом передает Washington Post.
Сообщается, что для проведения расследования привлекались миллионы долларов, в частности штаб Клинтон выплатил Perkins Coie пять с половиной млн долларов за судебные издержки, а Нацкомитет - три с половиной млн долларов за различные юридические консультации.
Ранее поиском доказательств о связях двух президентов занималась вашингтонская фирма Fusion GPS. После финансированеи прекратилось, а затем кампания Клинтон и Нацкомитет вновь начали спонсировать Fusion GPS до конца октября 2016 года накануне самих выборов.
Конкретного материала о связях Трампа с Кремлем на набралось.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно экс-кандидат в президенты Клинтон заявила, что собирается профинансировать группы сопротивления Трампу.