11:43 25.10.2017 | Политика | Новости
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Новые детали о связях Трампа и Путина опубликовали в Washington Post

Экс-кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии провели собственное расследование о возможных связях американского лидера Дональда Трампа с Россией.

Новые детали о связях Трампа и Путина опубликовали в Washington Post

Об этом передает Washington Post.

Сообщается, что для проведения расследования привлекались миллионы долларов, в частности штаб Клинтон выплатил Perkins Coie пять с половиной млн долларов за судебные издержки, а Нацкомитет - три с половиной млн долларов за различные юридические консультации.

Ранее поиском доказательств о связях двух президентов занималась вашингтонская фирма Fusion GPS. После финансированеи прекратилось, а затем кампания Клинтон и Нацкомитет вновь начали спонсировать Fusion GPS до конца октября 2016 года накануне самих выборов.

Конкретного материала о связях Трампа с Кремлем на набралось.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно экс-кандидат в президенты  Клинтон заявила, что собирается профинансировать группы сопротивления Трампу.


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