Европарламент утвердил новую систему регистрации на границе для иностранцев

Об этом говорится в сообщении европейского парламента.

За данное законодательство в Еврокомиссии проголосовали 477 депутатов, против – 139.

Системой "въезд-выезд" предусмотрено, что гражданин третьей страны будет сканировать свой заграничный паспорт. В настоящее время паспорта иностранцев, въезжающих и выезжающих из Шенгенской зоны, штампуются при пересечении границы. При этом штампы нередко подделываются.

Новая система будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС. В частности будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.

Система регистрации будет применяться как к путешественникам, нуждающимся в визе, так и к лицам, не имеющим визы, которые были допущены на короткий срок в 90 дней и пересекают внешние границы Шенгенской зоны.

Система заменит ручную проверку паспортов и ускорит пересечение границы.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по данным Госпогранслужбы Украины, за четыре месяца действия безвизового режима между Украиной и ЕС им воспользовались почти 300 тыс. украинцев.