Россия заблокировала в Совбезе ООН продление расследования химатак в Сирии

Мандат миссии истекает в середине ноября. 26 октября миссия представит последний из запланированных ей отчетов. Как сообщат DW, еще один постоянный член Совбеза - Китай - воздержался от голосования.

Напомним, совместная следственная комиссия в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия была сформированная в 2013 году для изучения этих вопросов.

Она была учреждена в ответ на решение сирийских властей уничтожить запасы химического оружия и объекты по его производству. Среди задач миссии - установление конкретных фактов использования химических боеприпасов и определение ответственных за это лиц.

Как сообщал УРА-Информ, Россия признала, что в Сирии был использован нервно-паралитический газ.