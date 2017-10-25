08:33 25.10.2017 | Политика | Новости
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Россия заблокировала в Совбезе ООН продление расследования химатак в Сирии

Представитель России в Совете безопасности Организации объединенных наций во вторник, 24 октября, наложили вето на вынесенный Соединенными Штатами Америкина голосование проект резолюции, который предполагает продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии.

Россия заблокировала в Совбезе ООН продление расследования химатак в Сирии

Мандат миссии истекает в середине ноября. 26 октября миссия представит последний из запланированных ей отчетов. Как сообщат DW, еще один постоянный член Совбеза - Китай - воздержался от голосования.

Напомним, совместная следственная комиссия в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия была сформированная в 2013 году для изучения этих вопросов.

Она была учреждена в ответ на решение сирийских властей уничтожить запасы химического оружия и объекты по его производству. Среди задач миссии - установление конкретных фактов использования химических боеприпасов и определение ответственных за это лиц.

Как сообщал УРА-Информ, Россия признала, что в Сирии был использован нервно-паралитический газ.


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