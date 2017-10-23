11:54 23.10.2017 | Политика | Новости
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Сегодня ООН проведет рабочее заседание по химатакам в Сирии

Сегодня в ООН состоится голосование по продолжения работы инспекторов, которые определяют использования химического оружия в ходе гражданской войны в Сирии.

Сегодня ООН проведет рабочее заседание по химатакам в Сирии

Об этом передает "Радио Свобода".

Согласно информации источника, что в СМИ появился проект резолюции ООН по поводу продления мандата на запрет использования химического оружия. Несколько стран-членов ООН желают увидеть подробный отчет экспертов о подлинности тестов, перед голосованием.

Ранее тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии.

Сам срок мандата заканчивается в ноябре, что вызывает опаску о возможности проведения очередных атак, в результате которого под угрозой могут оказаться тысячи жителей, как это было в случае с химической атакой в сирийском городе Идлиб.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно  Евросоюз добавил 16 человек в перечень тех, против кого применяются ограничительные меры против сирийского режима.


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