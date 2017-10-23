Сегодня ООН проведет рабочее заседание по химатакам в Сирии

Об этом передает "Радио Свобода".

Согласно информации источника, что в СМИ появился проект резолюции ООН по поводу продления мандата на запрет использования химического оружия. Несколько стран-членов ООН желают увидеть подробный отчет экспертов о подлинности тестов, перед голосованием.

Ранее тесты подтвердили использование смертельного нервно-паралитического зарина в вероятной химической атаке на северо-западе Сирии.

Сам срок мандата заканчивается в ноябре, что вызывает опаску о возможности проведения очередных атак, в результате которого под угрозой могут оказаться тысячи жителей, как это было в случае с химической атакой в сирийском городе Идлиб.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Евросоюз добавил 16 человек в перечень тех, против кого применяются ограничительные меры против сирийского режима.