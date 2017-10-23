Анкара просит Берлин выдать ей 80 человек

Согласно информации источника, в Анкаре сделали запрос на выдачу 81 человека, которых турецкие власти подозревают в организации и причастности к попытке переворота в ночь с 16 на 17 июля.

В турецком МИДе обвиняют руководство Меркель в покрывании множества политических деятелей, которые запросили убежища в Берлине после неудачной попытки переворота, в том числе и членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

Множество сторонников движения проповедника Фетхуллаха Гюлена также укрылись и уже осели в Германии. Подобная натянутость в отношениях двух стран способствует лишь их "заморозке", что приводит к ухудшению экономического партнерства и сотрудничества.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко в среду вечером провел встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.