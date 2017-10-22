Киев и Варшава договорились открыть четырех новых КПП на границе, - Парубий

Оба они высказались за увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе. Как рассказал после встречи журналистам глава украинского парламента, сегодня договорились, что следующим этапом во время следующего приезда будут еще четыре пункта перехода через границу - на Закарпатье, два на Львовщине, и еще один переход на Волыни.

В частности, речь идет о строительстве новых пунктов перехода: Боберка-Смольник, Лопушанка-Михновец в Львовской области, Адамчуки-Збережа в Волынской области и Лубня-Волосатое в Закарпатской области. При этом Парубий заверил, что Украина и Польша сделают все, чтобы выполнить эту амбициозную программу.

Польское правительство выделило из бюджета на следующий год на создание пункта пропуска Мальховице-Нижанковичи 100 миллионов злотых, а украинская сторона должна построить на своей территории дорогу к пункту пропуска, - пояснил Парубий, добавив, что это должен быть не только автомобильный переход, но и пешеходный.

По предварительному плану он запланирован на 2020 год, завершение проекта, но сейчас стоит задание, чтобы снять все имеющиеся преграды и создать этот переход намного быстрее, - отметил он.

В свою очередь Кухцинский отметил, что КПП необходимо на границе создавать согласно международному праву "но было бы очень хорошо, чтобы Украина вошла в Евросоюз и тогда бы мы не должны были бы думать о строительстве пропускных пунктов и тогда б эти деньги пошли на пенсии, повышение заработной платы, строительство дорог и лучшую жизнь людей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в субботу глава парламента Андрей парубий отправился в Польшу с визитом. Спикер посетил пункт пропуска на украинско-польской границе "Мальховице-Ижанковичи", который планируют построить в 2018 году, побывал на пунктах пропуска "Корчова-Краковец" и "Медика-Шегини", ознакомился с их инфраструктурой и технологией осуществления погранично-таможенного контроля.