Путин обвинил Европу в ситуации c Украиной

Он заявил, что поскольку Европейский союз поддержал неконституционный "захват власти" в стране, то нынешняя ситуация − это результат того, что в Украине сейчас идет война.

Как заявил российский лидер, выступая на заседании международного дискуссионного клуба Валдай, по мнению европейцев, мяч на российской стороне. А по его мнению, мяч как раз на европейской стороне, потому что именно благодаря такой неконструктивной позиции бывшего состава европейской комиссии ситуация дошла до государственного переворота.

При этом Путин указал, что проблема была в заключении соглашения об ассоциации с Евросоюзом, после которой и возникли беспорядки, "поддержанные США", "Европой в полном объеме".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины в ближайшее время утвердит обновленный план выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Украина продолжает сотрудничество с международными партнерами по проведению межправительственных комиссий, различных мероприятий по нашей европейской интеграции. Об этом в среду, 18 октября, во время заседание правительства заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.