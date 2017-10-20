09:43 20.10.2017 | Политика | Новости
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Австрийские консерваторы победили на парламентских выборах

"Австрийская народная партия" во главе с Себастианом Курцом победила на парламентских выборах в нижнюю палату австрийского законодательно института.

Австрийские консерваторы победили на парламентских выборах

Об этом передает издание Die Presse.

Согласно информации издания, партия Курца получит 62-а мандата в Национальном собрании, их поддержка населением страны составила более 31 процента голосов.

Партия будет формировать австрийское правительство и, таким образом 31-ий Себастиан Курц может стать самым молодым канцлером в истории Австрии. Однако конкуренцию партии Курца составили социал-демократы, которые набрали 27 процентов голосов, заняв 52-а мандата.

Коалицию консерваторов могут пополнить представители "Партии свободы", которые получили 26 процентов голосов австрийцев и 51 мандат в парламенте.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр иностранных дел Австрии, председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что организация намерена увеличить число наблюдателей в составе своей Специальной мониторинговой миссии в Украине.


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