14:21 19.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде начались прения по поводу отмены депутатской неприкосновенности

Верховная Рада начала рассмотрения статьи 80 Конституции Украины о внесении изменений об отмене депутатской неприкосновенности.

В Раде начались прения по поводу отмены депутатской неприкосновенности

Об этом сообщил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

По его словам, всем желающим депутатам дадут высказаться по этому законопроекту и внести предложения, однако на все про все будет отведен лишь час времени.

Голосование за законопроект пройдет с полной процедурой, дополнительные правки могут быть внесены уже во втором чтении после детального анализа специальной комиссии.

Рада в обед приняла законопроект о медицинской реформе, однако требования митингующих не исчерпаны. На повестке дня все еще остается проект создания антикоррупционного суда, а также внедрение системы выборов по открытым спискам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на данный момент под стенами Верховной Рады Украины находится около 700 участников.


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