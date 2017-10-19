Количество митингующих под Радой продолжает расти

Согласно информации службы, правоохранители полностью контролируют ситуацию и не допустят никаких провокаций в ходе акции, обстановка вокруг здания парламента спокойная, активисты продолжают скандировать лозунги.

В повестку дня после принятия медицинской реформы включен также президентский законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, а также о создании антикоррупционного суда.

Митингующие заявили, что не будут разбирать палаточный городок до тех пор, пока не будут выполнены все требования протестующих. В регламент возможно будет включен закон о введении голосования по открытым спискам.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заверил, что палатки перед Радой сносить не будут.