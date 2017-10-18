В Германии может сформироваться красно-зеленая коалиция

Согласно информации источника, в Берлине блок ХДС\ХСС провели несколько рабочих встреч с лидерами социал-демократов, а затем и представителями партии "зеленых".

Несмотря на то, что правительственный блок Ангелы Меркель победил на недавних парламентских выборах, однако ряд партий не согласен сотрудничать с коалицией по вопросам миграционной и социальной политики.

Многие немецкие депутаты выступают за то, чтобы ограничить выдачу финансовых дотаций Греции и ряду других европейских стран. Партия Меркель смогла получить около 30 процентов голосов избирателей, однако для формирования большинства канцлеру придется договариваться.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно действующий канцлер провела предварительные переговоры по поводу формирование новой парламентской коалиции.