В Германии может сформироваться красно-зеленая коалиция

В Германии может сформироваться коалиция христианских демократов и свободных демократов совместно с партией "зеленых". Об этом передает DW.
Согласно информации источника, в Берлине блок ХДС\ХСС провели несколько рабочих встреч с лидерами социал-демократов, а затем и представителями партии "зеленых".
Несмотря на то, что правительственный блок Ангелы Меркель победил на недавних парламентских выборах, однако ряд партий не согласен сотрудничать с коалицией по вопросам миграционной и социальной политики.
Многие немецкие депутаты выступают за то, чтобы ограничить выдачу финансовых дотаций Греции и ряду других европейских стран. Партия Меркель смогла получить около 30 процентов голосов избирателей, однако для формирования большинства канцлеру придется договариваться.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно действующий канцлер провела предварительные переговоры по поводу формирование новой парламентской коалиции.