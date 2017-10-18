12:19 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко уволил первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Игоря Разинкова.

Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки

Указ №329/2017 от 17 октября 2017 года подписан в среду, 18 октября. Согласно документу, опубликованному на сайте главы государства, Разинков Игорь Прокопович увольняется с занимаемой должности.

При этом причина увольнение в сообщении не указана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины в ближайшее время рассмотрит проблемные вопросы деятельности Службы внешней разведки Украины. Накануне Турчинов проинспектировал объекты ведомства, уделив особое внимание

техническому оснащению подразделений различной направленности, условиям работы сотрудников разведки, а также проблемным вопросам, которые требуют решения.


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