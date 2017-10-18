13:23 18.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин подписал соглашение о сотрудничестве с ООН

Кабинет министров Украины одобрил подписание соглашение о стратегическом сотрудничестве на 2018-2022 год.

Кабмин подписал соглашение о сотрудничестве с ООН

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

По словам вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, программа будет действовать пять и лет и включать в себя несколько направлений.

Первое - экономический рост и занятость, второе - социальная защита и инклюзивное образование, третье - демократизации управленческих институтов и верховенство права, четвертое - защита и безопасность украинских граждан.

Отметим, что депутат украинского парламента возглавила юридический комитет в СЕ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт считает, что введение миротворческой миссии ООН поспособствует восстановлению контроля Украины над всеми ее территориями.


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