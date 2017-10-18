Кабмин подписал соглашение о сотрудничестве с ООН

Об этом передает пресс-служба Кабмина.

По словам вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, программа будет действовать пять и лет и включать в себя несколько направлений.

Первое - экономический рост и занятость, второе - социальная защита и инклюзивное образование, третье - демократизации управленческих институтов и верховенство права, четвертое - защита и безопасность украинских граждан.

Отметим, что депутат украинского парламента возглавила юридический комитет в СЕ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт считает, что введение миротворческой миссии ООН поспособствует восстановлению контроля Украины над всеми ее территориями.