В ЕС отметили, что "план Маршалла" для Украины уже действует

По словам комиссара, Европейский союз предоставил Украине беспрецедентную финансовую помощь в размере 12,8 млрд евро макрофинансовой поддержки на проведение политических и экономических реформ.

Это всевозможные кредиты и гранты, не говоря уже о больших объемах финансирования, предлагаемых Украине другими донорами и международными организациями.

В некотором смысле, "План Маршалла" для Украины уже действует".

Хан считает, что благодаря усилиям международных партнеров, в том числе ЕС, украинская экономика в значительной степени стабилизировалась.

Теперь главная задача, по его словам, заключается не столько в увеличении финансирования, сколько в том, чтобы обеспечить оптимальное использование грантов и кредитов, предоставляемых международным сообществом для осуществления реформ, в том числе, для улучшения бизнес-климата, судебной системы и борьбы с коррупцией.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Евросоюз в скором времени предоставит Украине 50 миллионов евро в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу.