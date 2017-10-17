В ЕС отметили, что "план Маршалла" для Украины уже действует

Как утверждает Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, что "план Маршалла" для Украины уже фактически действует. Поскольку Европейским Союзом и международными организациями предоставлено большие объемы финансирования. Об этом он сказал в интервью польскому изданию Eastbook.
По словам комиссара, Европейский союз предоставил Украине беспрецедентную финансовую помощь в размере 12,8 млрд евро макрофинансовой поддержки на проведение политических и экономических реформ.
Это всевозможные кредиты и гранты, не говоря уже о больших объемах финансирования, предлагаемых Украине другими донорами и международными организациями.
В некотором смысле, "План Маршалла" для Украины уже действует".
Хан считает, что благодаря усилиям международных партнеров, в том числе ЕС, украинская экономика в значительной степени стабилизировалась.
Теперь главная задача, по его словам, заключается не столько в увеличении финансирования, сколько в том, чтобы обеспечить оптимальное использование грантов и кредитов, предоставляемых международным сообществом для осуществления реформ, в том числе, для улучшения бизнес-климата, судебной системы и борьбы с коррупцией.
Как сообщалось ранее "УРА-Информ", глава Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что Евросоюз в скором времени предоставит Украине 50 миллионов евро в рамках программы гуманитарной помощи Донбассу.