17:29 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президенты Польши и Турции настаивают на восстановлении территориальной целостности Украины

Польша и Турция настаивают на необходимости восстановления территориальной целостности Украины. Об этом во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил президент Польши Дуда.

Президенты Польши и Турции настаивают на восстановлении территориальной целостности Украины

По словам главы правительства Польши, он с Эрдоганом согласны с тем что Украина - это основная цель, к которой должны стремиться и НАТО и Европейский Союз.

Необходимо также, чтобы Украина вернула свою территориальную целостность, чтобы российская агрессия в Украине завершилась тем, что Украина, в соответствии с международными соглашениями и международным правом, вернет контроль над своими территориями.

Напомним, по словам Эрдогана, Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины ее территориальную целостность, включая Крым, и политическую консолидация.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко утверждает, что сегодняшние выступления делегатов ПАСЕ по вопросу нового украинского закона "Об образовании" несут скрытую угрозу для украинского суверенитета.


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