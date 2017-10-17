12:23 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий закрыл заседание согласительного совета

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий объявил о прекращении работы согласительного совета. Об этом он заявил в ходе прений во время заседания.

Парубий закрыл заседание согласительного совета

Спикер вынужден был прекратить работу собрания из-за того, что в совещательный зал зашли народные депутаты Егор Соболев, Виктор Чумак, Владимир Парасюк, Юрий Деревянко и другие, которые стали требовать изменения регламента ВР для включения в него законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и принятия системы голосования по открытым спискам.

Депутаты стали перебивать голов фракций и скандировать "выход к людям", в результате работа совета превратилась в хаос.

Напомним, что сегодня под зданием Верховной Рады собрались политические силы разных мастей и их лидеры с требованием принятия политической реформы. Здание парламента охраняется четырьмя тыс правоохранителей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня возле здания Верховной Рады Украины произошел конфликт между народным депутатом Владимиром Парасюком и начальником Управления государственной охраны Украины Валерием Гелетеем.


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