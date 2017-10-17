23:27 17.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Найем объявил следующий сбор активистов на митинг на четверг

Следующий сбор активистов на митинг под здание Верховной Рады Украины объявлен на четверг.

Найем объявил следующий сбор активистов на митинг на четверг

Вместе с тем организационный комитет акции останется в палаточном лагере под парламентом. Об этом во вторник, 17 октября на свой страничке в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем.

По его словам, активисты и дальше будут продолжать добиваться выполнения их требований. Он также заверил, что сегодняшняя акция прошла без провокаций со стороны протестующих, а инцидент у нижней рамки на улице Михаила Грушевского был спровоцирован сотрудником национальной полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, митинг, который устроили активисты во вторник, 17 октября, под Верховной Радой закончился. Вместе с тем часть активистов продолжает ставить палатки, остальные участников митинга разошлась.


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