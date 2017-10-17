Найем объявил следующий сбор активистов на митинг на четверг

Вместе с тем организационный комитет акции останется в палаточном лагере под парламентом. Об этом во вторник, 17 октября на свой страничке в Facebook сообщил народный депутат Мустафа Найем.

По его словам, активисты и дальше будут продолжать добиваться выполнения их требований. Он также заверил, что сегодняшняя акция прошла без провокаций со стороны протестующих, а инцидент у нижней рамки на улице Михаила Грушевского был спровоцирован сотрудником национальной полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, митинг, который устроили активисты во вторник, 17 октября, под Верховной Радой закончился. Вместе с тем часть активистов продолжает ставить палатки, остальные участников митинга разошлась.