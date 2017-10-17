Митинг под Радой завершился - ФОТО

Вместе с тем часть активистов продолжает ставить палатки, остальные участников митинга разошлась. При этом, как сообщают журналисты с места событий, движение по улице Грушевского по прежнему остается перекрытым.

Здание парламента и правительственный квартал находятся под усиленной охраной. Сейчас на Грушевского установлено больше десяти палаток, еще около двух десятков разбито на площади напротив парламента.

Вместе с тем в полиции сообщают, что сегодня во время столкновений митингующие применяли слезоточивый газ и бросали камни. По словам руководителя Департамента коммуникаций Национальной полиции Ярослава Тракало, часть активистов пытались пройти границу с полицией неподалеку Кабинета министров без поверхностного осмотра.

Они отказались проходить через металлоискатели, и не захотели показать полицейским содержание своих рюкзаков. Правоохранители их не пропустили и активисты повалили несколько металлоискателей, а затем начали распылять слезоточивый газ, выхватили у нескольких полицейских металлические щиты, а также начали бросать в полицейских камни, - пояснил Тракало, добавив, что во время инцидента пострадал один представитель полиции. Его в бессознательном состоянии увезли в больницу.

Пострадали также трое гражданских, - отметили в полиции, заверив, что правоохранители будут обеспечивать общественную безопасность столько, сколько будут проходить массовые мероприятия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле здания Верховной Рады участники акции протеста заблокировали выходы из зданий парламента и комитетов. Об этом передает пресс-служба полиии города.