Коалиция не поддержала включение в повестку дня проектов по снятию неприкосновенности

В частности, депутаты должны были включить законопроект фракций "Блок Петра Порошенко" и "Народного фронта", а также депутатской группы "Воля народа" о снятии неприкосновенности на народных депутатам. Тем не менее предложение об изменении повестки дня пленарного заседания Верховной Рады 17 октября и включении этого законопроекта в повестку дня не поддержали.

Как отметил сегодня на согласительном совете руководителей фракций и председателей комитетов заявил глава Рады Андрей Парубий, как минимум три фракции,"Блок Петра Порошенко", "Народный фронт" и "Воля народа", выступают за то, чтобы повестка дня оставалась неизменной и мы начали работу по медицинской реформе. Это более 226 голосов, - заявил Парубий.

Вместе с тем в повестку дня таки остается первым вопросом законопроект о медицинской реформе. По словам Парубия, большинство фракций и групп высказались за рассмотрение медицинской реформы первым вопросом, но если комитет успеет рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности, они могут быть вынесены на рассмотрение после медицинской реформы, - отметил Парубий.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий объявил о прекращении работы согласительного совета. Спикер вынужден был прекратить работу собрания из-за того, что в совещательный зал зашли народные депутаты Егор Соболев, Виктор Чумак, Владимир Парасюк, Юрий Деревянко. Они требовали изменения регламента для включения в него законопроектов о снятии депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и принятия системы голосования по открытым спискам.

Депутаты стали перебивать голов фракций и скандировать "выход к людям", в результате работа совета превратилась в хаос.