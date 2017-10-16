Сегодня истекает срок испанского ультиматума Каталонии

В свою очередь руководитель региональной власти Каталонии Карлес Пучдемон предлагает в течение двух месяцев начать диалог по ситуации в регионе, сообщает газета El Pais.

Согласно его словам, наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог, подчеркнул Пучдемон.

Однако если этого не произойдет, Мадрид предпримет свое право по статье 155 Конституции Испании. А это, как известно, может предоставить центральному правительству страны право фактически останавливать автономные права региона, которые не выполняет своих обязанностей по законодательству Испании, и брать на себя прямое руководство таким регионом.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", депутаты Европейского парламента рассмотрят вопрос референдума в Каталонии на ближайшем заседании.