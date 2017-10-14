15:19 14.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе, - Турчинов

На сегодняшний день украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе. Об этом говорится в поздравлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня защитника Украины.

Украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе, - Турчинов

Согласно словам Турчинова, сегодня украинская армия становится одной из самых боеспособных в Европе. Наши славные воины - достойные наследники духовных ценностей и продолжатели славных деяний предков, защищают от агрессора свою Родину.

Успех наших побед в противостоянии с сильным и жестоким врагом - не только в современном оружии и профессионализме военнослужащих, но, прежде всего, в единстве нации.

Добавим, этот праздник наполнен важным содержанием, ибо связан с извечной борьбой за свободу. И именно сочетание исторической памяти и духовных традиций - фундамент, на котором мы будем строить демократическое европейское государство.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент Петр Порошенко заявил, что не позволит никому воровать у армии, поскольку это одно из очевидных достижений Украины за три года. Соглансо словам Порошенко,  армия для него является предметом персональной заботой. 


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