15:42 14.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Турция ввела запрет на приём кораблей из Крыма в свои порты

Турция отказалась от приема кораблей, прибывших из портов оккупированного Россией Крыма, подтвердил представитель турецкой палаты судоходства. Об этом сообщает ТАСС.

Турция ввела запрет на приём кораблей из Крыма в свои порты

Согласно запрету это касается судов под любым флагом. В ответ в Совете Федерации России назвали это решение "недружественным" шагом.

Представитель палаты судоходства также добавил, что "данное решение было принято министерством транспорта, судоходства и коммуникаций Турции".

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что по итогам визита генпрокурора Юрия Луценко в Анкару была достигнута договоренность о том, что Турция откажется от приема кораблей из оккупированного Крыма.

О существовании морской торговли Турции с оккупированным Крымом в ноябре 2016 года заявил "депутат" Госдумы от аннексированного Крыма Руслан Бальбек. В поле зрения попал паром Варяг и еще несколько судов.

Суда из Крыма шли в Новороссийск и регистрировались там, после чего отправлялись в Турцию. По этой схеме на оккупированный полуостров ввозили цитрусовые, овощи, строительные материалы и товары народного потребления.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Турции всем субъектам морских перевозок направили письмо о запрета принимать суда из аннексированного Россией Крыма. Соответствующий документ был направлен руководством палаты судоходства торгово-промышленной палаты Турции по результатам визита генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Анкару.


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