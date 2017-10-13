Демонстрация в Барселоне закончилась массовой дракой

Она закончилась дракой между сторонниками и противниками независимости Каталонии. Как сообщает издание La Vanguardia, столкновения произошли в День испанской нации, который празднуют 12 октября.

При этом очевидцы сообщили, что группы людей начали драться и кидать в друг друга стулья и другие предметы возле бара "Цюрих" на центральной площади Барселоны.

В свою очередь в городском совете отметили, что в результате был легко ранен муниципальный полицейский. Правоохранительные органы начали расследование инцидента. Вместе с тем, в полиции заявили, что это была драка фанатов футбольных клубов.

По некоторым данным в драке принимали участие представители Ultra Yomus, которые болеют за футбольный клуб "Валенсия", и Frente Atlйtico, болеющие за "Атлетико Мадрид". Полиция смогла установить личности 20 человек, которые принимали участие в драке.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Испании Мариано Рахой дал главе Каталонии Карлесу Пучдемону пять дней. За это время он должен прояснить, что означает "декларация независимости", которую он подписал во вторник вечером.