Согласно информации службы, Кабмин утвердил соглашение о совместном управления предметами снабжения, которое стало доступно для ассоциированого государства.

Таким образом, Украина сможет осуществлять обмен информацией между государствами-членами относительно нудн европейских армий в материально-технических средствах, проводить закупки необходимого вооружения и техники в онлайн режиме, выставлять на обмен избыточную технику и средства защиты и противодействия ракетным снарядам.

Украина сможет создавать многонациональные запасы материально-технических средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Столтенберг заявил, что североатлантический военный Альянс не хочет возвращаться во времена "холодной войны" с Россией.