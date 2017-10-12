11:21 12.10.2017 | Политика | Новости
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Украине дали доступ к Логистической базе НАТО

Украина сможет проводить закупки с помощью электронной логистической базы НАТО. Об этом передает пресс-служба Миссии Украины при НАТО.

Украине дали доступ к Логистической базе НАТО

Согласно информации службы, Кабмин утвердил соглашение о совместном управления предметами снабжения, которое стало доступно для ассоциированого государства.

Таким образом, Украина сможет осуществлять обмен информацией между государствами-членами относительно нудн европейских армий в материально-технических средствах, проводить закупки необходимого вооружения и техники в онлайн режиме, выставлять на обмен избыточную технику и средства защиты и противодействия ракетным снарядам.

Украина сможет создавать многонациональные запасы материально-технических средств.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Столтенберг заявил, что североатлантический военный Альянс не хочет возвращаться во времена "холодной войны" с Россией.


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