13:26 12.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Президент утвердил состав инвестиционного совета

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №317/2017, который утверждает состав Национального инвестиционного совета. Соответствующие сведения стали известны с сайта Администрации Президента Украины.

Президент утвердил состав инвестиционного совета

Сообщается, что подписанный Указом Президент утвердил состав Национального инвестиционного совета.

В работе Совета с правом совещательного голоса участвуют представители Американской торговой палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации.

Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Президент Украин Петр Порошенко своим указом утвердил Всемирную почтовую конвенцию, общего регламента Всемирного почтового союза, заключительного протокола Всемирной почтовой конвенции, соглашения о почтовых платежных услугах.


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