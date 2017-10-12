Президент утвердил состав инвестиционного совета

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ №317/2017, который утверждает состав Национального инвестиционного совета. Соответствующие сведения стали известны с сайта Администрации Президента Украины.
Сообщается, что подписанный Указом Президент утвердил состав Национального инвестиционного совета.
В работе Совета с правом совещательного голоса участвуют представители Американской торговой палаты в Украине и Европейской бизнес ассоциации.
Отмечается, что этот Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Президент Украин Петр Порошенко своим указом утвердил Всемирную почтовую конвенцию, общего регламента Всемирного почтового союза, заключительного протокола Всемирной почтовой конвенции, соглашения о почтовых платежных услугах.