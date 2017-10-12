Польша экстрадировала российского гражданина

Об этом передает Niezalezna.

Службы безопасности уверены, что деятельность данного субъекта имело целью организовать предпосылки для ведения гибридной войны против Польской республики.

Его обвиняют в контактах со спецслужбами РФ. Работая в ученой среди, россиянин должен был завербовать несколько польских журналистов и исследователей. Мужчина искусственно создавал напряженную обстановку, инициировал ряд пророссийских информационных проектов, которые поддерживали идею о сохранении советских памятников в Польше.

Ранее президент Польши Дуда утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Польши отказалось от планов изображать Львов в дизайне новых паспортов страны.