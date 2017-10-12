14:52 12.10.2017 | Политика | Новости
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Польша экстрадировала российского гражданина

Агентство внутренней безопасности Польши выдворило из страны российского гражданина за подозрение в организации антипольськой деятельности внутри страны.

Польша экстрадировала российского гражданина

Об этом передает Niezalezna.

Службы безопасности уверены, что деятельность данного субъекта имело целью организовать предпосылки для ведения гибридной войны против Польской республики.

Его обвиняют в контактах со спецслужбами РФ. Работая в ученой среди, россиянин должен был завербовать несколько польских журналистов и исследователей. Мужчина искусственно создавал напряженную обстановку, инициировал ряд пророссийских информационных проектов, которые поддерживали идею о сохранении советских памятников в Польше.

Ранее президент Польши Дуда утвердил закон о запрете пропаганды коммунизма.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правительство Польши отказалось от планов изображать Львов в дизайне новых паспортов страны.


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