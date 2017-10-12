Германия усилит контроль со странами Шенгена

Правительство Германии планирует продлить контроль со странами-членами Шенгенской зоны еще на пол года. Об этом сообщил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер.
По словам министра, такие меры являются вынужденными для германского руководства, так как на границах со многими странами-соседами Германии очень неспокойно, все тяжелее контролировать потоки миграции, существует опасность террористической угрозы, особенно для стран еврозоны.
Мезьер подчеркнул, что в последнее время усилился поток мигрантов со стороны австрийской границы, а потому дополнительный контроль по обе стороны просто необходим, с чем и солидарно австрийское руководство.
Много беженцев прибывает на немецкую землю со стороны Греции, с ней нужно огранить передвижение граждан воздушным пространством.
Европейский Союз готов продлить пограничный контроль в Шенгенской зоне еще на три года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно за перевозку нелегалов в Греции арестовали и осудили 115 украинцев.