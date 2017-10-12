Германия усилит контроль со странами Шенгена

По словам министра, такие меры являются вынужденными для германского руководства, так как на границах со многими странами-соседами Германии очень неспокойно, все тяжелее контролировать потоки миграции, существует опасность террористической угрозы, особенно для стран еврозоны.

Мезьер подчеркнул, что в последнее время усилился поток мигрантов со стороны австрийской границы, а потому дополнительный контроль по обе стороны просто необходим, с чем и солидарно австрийское руководство.

Много беженцев прибывает на немецкую землю со стороны Греции, с ней нужно огранить передвижение граждан воздушным пространством.

Европейский Союз готов продлить пограничный контроль в Шенгенской зоне еще на три года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно за перевозку нелегалов в Греции арестовали и осудили 115 украинцев.