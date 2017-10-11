08:32 11.10.2017 | Политика | Новости
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Правительство Испании не может признать независимость Каталонии, - Поло

Правительство Испании юридически признать действительным провозглашение независимости, о котором было заявлено в парламенте Каталонии, не может.

Правительство Испании не может признать независимость Каталонии, - Поло

Мадрид не признает "ни закона, действие которого приостановил Конституционный суд, ни референдума, ни провозглашения самой независимости". Об этом во вторник, 10 октября, заявил министр юстиции королевства Рафаэль Катала Поло.

Как сообщает La Vanguardia, Поло, в частности, отметил, что в настоящий момент в резиденции премьера идет встреча главы правительства Испании Мариано Рахоя с его заместителем, министром территориального управления Сорайей Саенс де Сантамарией и Катала Поло.

Напомним, глава Каталонии заявил, что по итогам референдума 1 октября автономия завоевала право стать независимым государством в форме республики.

Как сообщал УРА-Информ, Карлес Пучдемон предложил парламенту отложить провозглашение независимости региона. Вместе с тем он подписал "Декларацию представителей Каталонии".


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