Порошенко подписал указ о Ставке Верховного Главнокомандующего

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, - глава государства подписал указ, вместе с тем соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины доступно только "для служебного пользования".

В документе также указано, что секретарю СНБО Александру Турчинову поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего в случае ее образования. Кроме того, контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возложено также на Турчинова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие тайное решение Совета национальной безопасности и обороны. Речь идет о решении СНБО от 13 сентября 2017 "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".