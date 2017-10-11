07:56 11.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100175964:Polishuk

Порошенко подписал указ о Ставке Верховного Главнокомандующего

Президент Украины Петр Порошенко во вторник вечером, 10 октября, ввел в действие указ №313 от 13 сентября 2017 "О Ставке Верховного Главнокомандующего".

Порошенко подписал указ о Ставке Верховного Главнокомандующего

Как сказано в сообщении, опубликованном на сайте главы государства, - глава государства подписал указ, вместе с тем соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины доступно только "для служебного пользования".

В документе также указано, что секретарю СНБО Александру Турчинову поручено принять организационные меры для обеспечения надлежащей деятельности Ставки Верховного Главнокомандующего в случае ее образования. Кроме того, контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие указом, возложено также на Турчинова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября, президент Украины Петр Порошенко ввел в действие тайное решение Совета национальной безопасности и обороны. Речь идет о решении СНБО от 13 сентября 2017 "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 августа 2015 "О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив