18:33 10.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада вскоре будет пытаться принять медреформу, - Парубий

Уже на следующей неделе украинская Верховная Рада намерена рассмотреть медицинскую реформу. 

Рада вскоре будет пытаться принять медреформу, - Парубий

Такие данные распространил в Twitter глава украинского парламента Андрей Парубий. Согласно его словам – задача правительства уже на следующей неделе – это медицинская реформа.

Парубий убежден, что парламент примет все же положительное решение. Согласно его словам – третьего октября 2017 года украинский парламент уже принял целый ряд законов по поводу изменений в законодательные акты Украины по поводу повышения пенсий.

Как сообщал УРА-Информ, украинская пенсионная реформа должна вступить в силу уже 11-го октября – сообщал Владимир Гройсман.


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