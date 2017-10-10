Рада вскоре будет пытаться принять медреформу, - Парубий

Такие данные распространил в Twitter глава украинского парламента Андрей Парубий. Согласно его словам – задача правительства уже на следующей неделе – это медицинская реформа.

Парубий убежден, что парламент примет все же положительное решение. Согласно его словам – третьего октября 2017 года украинский парламент уже принял целый ряд законов по поводу изменений в законодательные акты Украины по поводу повышения пенсий.

Как сообщал УРА-Информ, украинская пенсионная реформа должна вступить в силу уже 11-го октября – сообщал Владимир Гройсман.