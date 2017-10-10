Французское правительство готово принять 10 тыс беженцев

Согласно информации издания, около семи тыс беженцев из Турции, Иордании и Ливана Франция готова разместить уже в ближайшее время. Около трех тыс мигрантов государство выделило для Нигера и Чада.

В течении 2016 года приютила у себя более 26 тыс беженцев, и это без учета мигрантов, которые ежемесячно нелегально пересекают французскую границу из соседних с Францией государств.

Ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что европейское сообщество должно обсудить вопрос о легализации миграции по всей Европе.

Венгрия, Польща, Чехия и Словакия считают, что необходимо ввести систему квот для приема беженцев с востока.

Как сообщалось в "УРА-Информ", лидеры стран Евросоюза хотят ввести в ближайшие время для африканских мигрантов ввести систему идентификации.