Франция за два года примет еще 10 тыс. мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие два года его правительство разрешит официальный въезд 10 тыс. беженцам из неевропейских стран.
Соответствующие сведения глава французского государства сделал после встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает DW.
Отметим, что в скором времени будут подготовлены места для переселения беженцев из Турции, Ливана, Иордании, Нигера и Чада. По информации издания, Еврокомиссия в конце сентября 2017 года объявила своей целью в ближайшие два года предоставить легальный въезд как минимум 50 тыс. беженцев.
Таким образом, считают в Брюсселе, может быть сокращена нелегальная миграция.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у берегов Бангладеш перевернулась лодка беженцев из Мьянмы, в результате чего погибли 12 человек.