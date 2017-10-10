09:19 10.10.2017 | Политика | Новости
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Франция за два года примет еще 10 тыс. мигрантов

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в ближайшие два года его правительство разрешит официальный въезд 10 тыс. беженцам из неевропейских стран.

Франция за два года примет еще 10 тыс. мигрантов

Соответствующие сведения глава французского государства сделал после встречи с верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, передает DW. 

Отметим, что в скором времени будут подготовлены места для переселения беженцев из Турции, Ливана, Иордании, Нигера и Чада. По информации издания, Еврокомиссия в конце сентября 2017 года объявила своей целью в ближайшие два года предоставить легальный въезд как минимум 50 тыс. беженцев.

Таким образом, считают в Брюсселе, может быть сокращена нелегальная миграция.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у берегов Бангладеш перевернулась лодка беженцев из Мьянмы, в результате чего погибли 12 человек.


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