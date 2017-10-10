Чехия не изменит своей позицию по России после заявления Земана

Чехия не намерена менять своей позиции по санкциям против России.
Даже после заявления президента страны Милоша Земана речь об их отмене не идет. Об этом во вторник, 10 октября, заявило Министерство иностранных дел Чехии.
Как сообщает пресс-секретарь МИД страны Михаэла Лагронова, позиция министерства, а также всего чешского правительства остается неизменной. Санкции против России остаются и будут оставаться в силе до пор, пока не будут выполнены минские соглашения, - сказала она, добавив, что в принятии решений, а также в переоценке санкций важно единство Европейского союз.
При в МИДе Чехии пока не стало комментировать остальную часть выступления Земана, о том, что Киев должен договориться с Москвой о "компенсации" за Крым и мир должен смириться с захватом Крыма Россией.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат от Блока Петра Порошенко, член делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко сообщил, что Земан в Парламентской ассамблее Совета Европы выступил против санкций в отношении Российской Федерации.