Украина заинтересована в увеличении представительства Турции в миссии ОБСЕ, - Порошенко

Мы надеемся, что Турция поддержит нас в вопросе миротворческой миссии Организации объединенных наций на Донбассе. Об этом в понедельник, 9 октября, по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Эрдоганом в Киеве, заявил президент Украины Порошенко Украина.

Вместе с тем глава украинского государства поблагодарил своего коллегу за очень четкую и хорошо организованную работу Специальной мониторинговой миссии, во главе которой стоит представитель Турции.

Также в ближайшее время особую важность будет иметь для нас поддержка нашими партнерами, в частности Турцией развертывания миротворческой миссии ООН на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, - сказал Порошенко, добавив, что для Украины важно способствование восстановлению международного права и координировали наши действия в этом направлении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в рамках визита турецкой делегации в Киев подписано девять межгосударственных документов, в том числе о защите инвестиций и избежании двойного налогообложения.