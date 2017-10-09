Франция не признает легитимным каталонский референдум

По словам министра по Европейским делам Франции Натали Луазо, независимость Каталонии не может быть определена лишь в одностороннем порядке, так как это противоречит испанской Конституции.

Такие вопросы обязаны решаться совместно с Мадридом, иначе результаты референдума Высший конституционный суд может просто аннулировать.

Министр лишний раз напомнил, что отсоединение Каталонии от основной части Испании автоматически будет означать выход последней из состава ЕС, а этот процесс в еврокомитете инициируют очень быстро.

В свою очередь, глава испанского правительства Марианно Рахой заявил, что объявление независимости области повлечет за собой череду серьезных последствий как для самой Испании, так и каталонского Женералитета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не считает легитимным референдум о независимости Каталонии.