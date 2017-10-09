13:41 09.10.2017 | Политика | Новости
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Франция не признает легитимным каталонский референдум

Французское руководство не будет признавать результаты каталонского референдума. Об этом передает "Радио Свобода".

Франция не признает легитимным каталонский референдум

По словам министра по Европейским делам Франции Натали Луазо, независимость Каталонии не может быть определена лишь в одностороннем порядке, так как это противоречит испанской Конституции.

Такие вопросы обязаны решаться совместно с Мадридом, иначе результаты референдума Высший конституционный суд может просто аннулировать. 

Министр лишний раз напомнил, что отсоединение Каталонии от основной части Испании автоматически будет означать выход последней из состава ЕС, а этот процесс в еврокомитете инициируют очень быстро.

В свою очередь, глава испанского правительства Марианно Рахой заявил, что объявление независимости области повлечет за собой череду серьезных последствий как для самой Испании, так и каталонского Женералитета.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Министерство иностранных дел Украины заявило, что не считает легитимным референдум о независимости Каталонии.


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