Меркель планирует сформировать коалицию в ближайшее время

Об этом передает DW.

Меркель уверена, что это будут наиболее сложные переговоры за всю историю ее пребывания на канцлерском посту. Она надеется на поддержку со стороны ее идеологических соратников из баварского ХСС.

Канцлер готова пойти на уступки, так как избиратели ее политической силы ожидают результатов, которые канцлер озвучила в своей предвыборной программе ранее, а потому следует поторопиться, подчеркнула Меркель.

Меркель призвала пойти на компромисс вокруг спора относительно верхней границы количества беженцев, однако многие ее партийные соратники критикуют за подобные меры для Германии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на канцлера Ангелу Меркель ее же соратники их Християнско-демократического союза подали судебный иск.