НАПК начала проверку деклараций еще 30 государственных чиновников

Об этом передает пресс-служба НАПК.

Согласно информации службы, в ведомстве уже опубликовали категории государственных чиновников, которые ожидают проверки специальной комиссии НАПК: нардепы, главы местного самоуправления и облсоветов, судьи, прокуроры, сотрудники СБУ.

Стоить отметить, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко совсем недавно сообщил о подготовке в его ведомстве еще более 100 случаев коррупции и финансовых махинациях украинских чиновников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сейчас Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит проверку 313 деклараций 244 субъектов декларирования.