16:23 06.10.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАПК начала проверку деклараций еще 30 государственных чиновников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции инициировало проверку еще 30 служащих государственного аппарата. 

НАПК начала проверку деклараций еще 30 государственных чиновников

Об этом передает пресс-служба НАПК.

Согласно информации службы, в ведомстве уже опубликовали категории государственных чиновников, которые ожидают проверки специальной комиссии НАПК: нардепы, главы местного самоуправления и облсоветов, судьи, прокуроры, сотрудники СБУ.

Стоить отметить, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко совсем недавно сообщил о подготовке в его ведомстве еще более 100 случаев коррупции и финансовых махинациях украинских чиновников.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сейчас Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проводит проверку 313 деклараций 244 субъектов декларирования.


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