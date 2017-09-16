В ближайшее время таможенного союза Украины-ЕС не будет, - Рассмусен

По словам Расмуссена, Украина достигла больших успехов во взаимоотношениях с ЕС, и это внедрение зоны свободной торговли, безвизовый режим, а также подписание соглашения об ассоциации.

Экс-глава подчеркнул, что с дальнейшим сотрудничеством помощь от ЕС будет постепенно уменьшаться, посколько в стране скоро стартует предвыборный период.

Однако про скорую перспективу внедрения таможенного союза пока речи не идет, так как Украине еще очень многое стоит сделать, отметил Расмуссен.

Расмуссен уверен в том, что для Украины еще рано интегрироваться в мощную экономику ЕС, так как это может привести к неожиданным последствиям.

Премьер Гройсман на том же саммите рассказал, что многое зависит от скорости принятия реформ - земельной, судебной, пенсионной.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман утверждает, что за последние 10 лет в Украине наблюдается экономический "застой".