Перед Украиной стоит задача - полноценная имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС, - Гройсман

Об этом во вторник вечером, 12 сентября, во время встречи с министром иностранных дел Эстонии Свеном Миксером заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он напомнил, что неделю назад вступило в силу соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Это было очень важное решение для Украины. Сейчас наша задача - это полноценная имплементация самой сделки и здесь мы тоже чувствуем вашу поддержку и важность нашего дальнейшего сотрудничества, - сказал Гройсман.

В свою очередь Миксер отметил, что двусторонние отношения Эстонии и Украины очень близкие и дружественные. Эстония была и всегда будет оставаться крепким сторонником украинского суверенитета и территориальной целостности и мы на этом вопросе отмечаем очень четко как в наших двусторонних отношениях, так и в рамках международных организаций и форумов, - заверил министр, добавив, что очень тесным является сотрудничество Эстонии и Украины в сфере электронного управления, развития цифровых технологий, а также сфера безопасности.

Он также подчеркнул важность отношений Украины с Европейским Союзом в которых Эстония играет очень особую роль, поскольку в первой половине этого года впервые председательствовала в ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом вступило с 1 сентября 2017 года.