Когда Украине стоит ожидать нового транша

Официальный представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко рассказал, когда стране снова могут дать новый транш от МВФ. Об этом он высказался в эфире канал "112-Украина".
Согласно словам Денисенко, МВФ более не требует от Украины проведения земельной реформы, однако принятие пенсионной реформы все еще остается главным показателем для Фонда.
Представитель утверждает, что сейчас у парламента есть все шансы, чтобы проголосовать за реформу. Это станет определенным сигналом для МВФ, и, возможно, мы в 2017 году сможет получить новый транш.
Сейчас сам законопроект ожидает поправок перед внесением в регламент ВРУ.
Ранее Министр социальной политики заявил, что реформа полностью готова, и предостерег от преждевременных слухом, которые гуляют по интернету и в СМИ.
Премьер Гройсман на вчерашнем заседании Кабмина также настаивает на принятии реформы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман поведал о том, что правительство ни в коем случае не будет повышать пенсионный возраст.