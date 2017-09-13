09:42 13.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Когда Украине стоит ожидать нового транша

Официальный представитель Кабинета министров в парламенте Вадим Денисенко рассказал, когда стране снова могут дать новый транш от МВФ. Об этом он высказался в эфире канал "112-Украина".

Когда Украине стоит ожидать нового транша

Согласно словам Денисенко, МВФ более не требует от Украины проведения земельной реформы, однако принятие пенсионной реформы все еще остается главным показателем для Фонда.

Представитель утверждает, что сейчас у парламента есть все шансы, чтобы проголосовать за реформу. Это станет определенным сигналом для МВФ, и, возможно, мы в 2017 году сможет получить новый транш.

Сейчас сам законопроект ожидает поправок перед внесением в регламент ВРУ. 

Ранее Министр социальной политики заявил, что реформа полностью готова, и предостерег от преждевременных слухом, которые гуляют по интернету и в СМИ.

Премьер Гройсман на вчерашнем заседании Кабмина также настаивает на принятии реформы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман поведал о том, что правительство ни в коем случае не будет повышать пенсионный возраст.


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