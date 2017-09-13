Иммиграционный указ Трампа временно ограничен

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Согласно информации ведомства, въезд в страну будет разрешен людям, у которых есть родственники в США - бабушки или дедушки, внуки или внучки, племянники или племянницы.

Ранее Дональд Трамп объявил, что намерен ограничить въезд в страну мусульман, которые имеют тут близких или деловые связи, особенно это касалось Ирана и Йемена. Этот пункт был одним из предвыборных обещаний нынешнего президента.

Большинство американцев поддерживает иммиграционный указ Трампа. Среди республиканцев его поддерживают 84 процента, а среди населения более 56 процентов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", пол года назад президент США Дональд Трамп подготовил несколько указов, которые ограничили въезд мигрантов с Ближнего Востока в США.