23:48 12.09.2017 | Политика | Новости
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Литва не пустина на конгресс судей российскую делегацию

Во вторник, 12 сентября, российскую делегацию не впустили в Литовскую республику.

Литва не пустина на конгресс судей российскую делегацию

Российские судьи ехали на Четвертый конгресс Всемирной конференции конституционных судов. Как сообщила народный депутат Украины из фракции Блок Петра порошенко Ирина Фриз на своей странице в Facebook, впервые в истории Конгресса на него не был допущен председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Зорькин.

Вместе с ним не пропустили и других российских судей, которые принимали решение и признали аннексии Крыма.

В свою очередь президент Литовской Республики Даля Грибаускайте во время мероприятия заявила о необходимости заступаться за тех, кто борется за права человека и демократию. Мы не можем пожимать руки и никогда не будем приглашать тех, кто наступает на верховенство права и решение которых ломают судьбы тысяч людей. Мы должны заступиться за тех, кто борется за свободу, права человека и демократию, - сказала Грибаускайте.

При этом председатель Конституционного Суда Литвы Дейнюс Жалимас отметил, что сейчас в мире нет другого примера, чтобы "судебная власть была настолько дискредитирована". Каждый профессиональный юрист знает, что аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где ее суд был бы использован для выполнения такого преступления, - заявил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Европейский союз еще на полгода продлит антироссийские санкции. В среду, 6 сентября, послы Евросоюза одобрили решение о продлении санкций против России за аннексию Крыма.


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