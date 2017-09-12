Евросоюз не признает выборов в Севастополе и требует освобождения лидеров крымского меджлиса

Любой избранный на полуострове, претендующий "представлять" Крым и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими. Об этом в понедельник вечером, 11 сентября, комментируя губернаторские выборы в Севастополе 10 сентября, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы.

По его словам, ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Вместе с тем Евросоюз требует освободить всех задержанных лидеров меджлиса крымско-татарского народа.

Так называемый "Верховный суд" Симферополя приговорил Ахтема Чийгоза к восьми годам лишения свободы за "организацию массовых беспорядков" в феврале 2014 года. Европейский союз наблюдал за этим делом и настаивал на его освобождении, - отметил представитель ЕВС, добавив, что ЕС также надеется нанемежденное снятие обвинений с другого заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова.

Мы вновь подтверждаем свою позицию о том, что все незаконно задержанные на Крымском полуострове и в Российской Федерации граждане Украины должны быть немедленно освобождены, - заявили в Евросоюзе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на оккупированном Россией полуострове Крым так называемый "суд" приговорил заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза к восьми годам колонии.