Венгрия резко осудила украинский закон об образовании

Об этом передает "Радио Свобода".

Сийярто утверждает, что украинцы делают дипломатическую ошибку, когда запрещают 150-ти тыс венграм учиться на своем родном языке.

Венгрия отныне не будет поддерживать Украину во всех ее решениях на международном уровне, будь-то ООН или ЕС.

А более того, пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Венгрия теперь будет препятствовать принятию важных решений для украинского государства на мировом уровне.

Напомним, что в новом законе Украины об образовании делают невозможным получение образования для нацменьшинств на родном языке. Об этом глава венгерского МИДа переговорил с Павлом Климкиным.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко считает, что принятая сегодня Верховной Радой Украины реформу образования станет импульсом для остальных реформ.