В Нацполиции опровергли изъятие паспорта у Саакашвили

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вчера, правоохранители осуществляли охрану публичной безопасности на пункте пропуска "Шегини", при этом "полицией не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии".

Саакашвили также заявил, что находится в Украине легально, поскольку сегодня утром прошел все необходимые для этого процедуры.

Как сообщалось ранее в "Ура-Информ", бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили таки пересек украинскую границу.