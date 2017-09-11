15:50 11.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Нацполиции опровергли изъятие паспорта у Саакашвили

Нацполиция Львовской области опровергает заявление Михаила Саакашвили об изъятии полицейскими его паспорта во время пересечения госграницы на пункте пропуска "Шегини" .

В Нацполиции опровергли изъятие паспорта у Саакашвили

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Озвученное заявление об изъятии паспорта полицейскими противоречит тем обстоятельствам событий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, вчера, правоохранители осуществляли охрану публичной безопасности на пункте пропуска "Шегини", при этом "полицией не изымался паспорт лица, заявляющего о его изъятии".

Саакашвили также заявил, что находится в Украине легально, поскольку сегодня утром прошел все необходимые для этого процедуры.

Как сообщалось ранее в "Ура-Информ", бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили таки пересек украинскую границу.


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