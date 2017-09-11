Путин резко поменял мнение насчет миротворцев ООН на Донбассе

Во время разговора российский президент заявил, что готов дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии Организации объединенных наций, с учетом "высказанных Ангелой Меркель соображений", изменив таким образом, свое первоначальное мнение относительно пребывание миротворческих сил ООН на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин имел ввиду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ООНовцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где миссия ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским комплексом мер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 5 сентября Владимир Путин выступил за миротворцев ООН на Донбассе при определенных условиях, в частности, они должны находиться только на линии разграничения.